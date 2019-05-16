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Рязанские предприниматели через суд хотят лишить бывшую швейную фабрику охранного статуса. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.
С иском к инспекции по охране ОКН Рязанской области обратились ОАО «Голубая Ока» и ИП Илья Анциперов, которые требуют исключить здание бывшей швейной фабрики на улице Фурманова № 60 из списка объектов культурного значения.
Напомним, здание
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