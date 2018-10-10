Рязанский торговый городок признали объектом культурного наследия

Торговый городок в Рязани признали объектом культурного наследия. Приказ опубликовала инспекция по ООКН Рязанской области.
Градозащитники отметили, что эта мера спасет Торговый городок от застройки.
Кроме того, в список объектов культурного наследия внесли:
- «жилой дом Лукина» по адресу улица Щедрина, дом № 34;
- «дом для служащих казенного винного склада» по адресу улица Павлова, дом № 1;
- «общество попечения о бедных детях Рязани» по адресу улица Лево-Лыбедская, дом№ 36;
- «жилой дом Захарова» по адресу улица Соборная площадь, дом № 19;
- «здание швейной фабрики» по адресу улица Фурманова, дом № 60.
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