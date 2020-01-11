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10:49, 11 января 2020 203
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Появились фото с места массовой аварии под Рязанью

Появились фото с места массовой аварии под Рязанью

Фото: УМВД по Рязанской области

Пресс-служба рязанского УМВД поделилась фотографиями с места массовой аварии под Рязанью. В ней пострадали пять человек, в том числе подросток.

ДТП произошло вечером в пятницу, 10 января. В Рыбновском районе на 167 километре трассы М5 «Урал» столкнулись Kia Rio, Hyundai Solaris и Mazda-3. За рулем первой машины был 39-летний житель Рыбновского района. Вторым автомобилем управляла 33-летняя жительница Подмосковья, третьим — 26-летний мужчина из Саратовской области.

В больницу попали 39-летний водитель Kia, а также 33-летняя жительница Подмосковья, которая была за рулем Hyundai, и три ее пассажира в возрасте 40, 37 и 13 лет.


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