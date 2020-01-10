В Рязань поступила еще одна партия «новых» московских троллейбусов

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В Рязань поступили пять «новых» московских троллейбусов. Об этом сообщили в
«Три Тролзы-6206.00, одна Тролза 6206.01 и один Тролза-5265.00. Прибыли в 3 депо», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось еще о
Напомним, соглашение о передаче троллейбусов
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