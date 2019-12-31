Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:11, 31 декабря 2019 338
 0    0

В Рязань начали поступать «новые» московские троллейбусы

В Рязань начали поступать «новые» московские троллейбусы

В Рязань начали поступать «новые» троллейбусы из Москвы. Об этом сообщили в группе «Спасем и сохраним троллейбус Рязани» «ВКонтакте».

«Вот оно новогоднее чудо!.. На данный момент в 3 депо прибыли пять штук», — говорится в сообщении.

Напомним, соглашение о передаче троллейбусов подписал мэр Москвы Сергей Собянин.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Директор рязанского филиала РСХБ рассказал об итогах работы банка

Директор рязанского филиала РСХБ рассказал об итогах работы банка

Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 21 380
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
17:45, 18 декабря 2019 5 175
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
13:54, 18 декабря 2019 5 196
31 декабря станет выходным днем в Рязанской области
13:46, 18 декабря 2019 1 755
Стало известно, когда по «Новогодней столице» начнет ходить «Рязморобус» 3
13:26, 23 декабря 2019 1 361
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
Все новости
Голосования

Какой популярный салат вы будете готовить на Новый год?

Окончание опроса: 9.01.2020
Архив голосований
Форум