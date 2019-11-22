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14:56, 22 ноября 2019 141
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«Новые» троллейбусы из Москвы приедут в Рязань после Нового года

«Новые» троллейбусы из Москвы приедут в Рязань после Нового года

«Новые» троллейбусы из Москвы приедут в Рязань после Нового года. Об этом на комитете гордумы сообщил начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно.

Он отметил, что соглашение о передаче троллейбусов находится в ожидании подписи мэра Москвы Сергея Собянина. В лучшем случае Рязань получит необходимые документы 10 декабря.

«После того, как мы их оттуда доставим, будет очень тщательный осмотр. Они приходят не новые, многое приходится дорабатывать. Поэтому на каждый троллейбус приходится еще два-три дня минимум, чтобы привести его в состояние безопасное для перевозки пассажиров», — добавил Михно.

Он также высоко оценил состояние «новой» техники. «Мы ездили, смотрели их. Половина — мы таких еще не видели. Но и вся остальная часть — новее нашей имеющейся», — подчеркнул спикер.

На сегодняшний день в Рязани на линии курсируют 100 троллейбусов. Михно отметил, что с обновлением автопарка УРТ за счет московских машин более старые рязанские троллейбусы пустят на запчасти, более новые — оставят работать. При этом их общее количество на городских маршрутках не увеличится.


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