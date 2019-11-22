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«Новые» троллейбусы из Москвы приедут в Рязань после Нового года. Об этом на комитете гордумы сообщил начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно.
Он отметил, что соглашение о
«После того, как мы их оттуда доставим, будет очень тщательный осмотр. Они приходят не новые, многое приходится дорабатывать. Поэтому на каждый троллейбус приходится еще два-три дня минимум, чтобы привести его в состояние безопасное для перевозки пассажиров», — добавил Михно.
Он также высоко оценил состояние «новой» техники. «Мы ездили, смотрели их. Половина — мы таких еще не видели. Но и вся остальная часть — новее нашей имеющейся», — подчеркнул спикер.
На сегодняшний день в Рязани на линии курсируют 100 троллейбусов. Михно отметил, что с обновлением автопарка УРТ за счет московских машин более старые рязанские троллейбусы пустят на запчасти, более новые — оставят работать. При этом их общее количество на городских маршрутках не увеличится.
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