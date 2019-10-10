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18:29, 10 октября 2019 118
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«Новые» троллейбусы из Москвы появятся в Рязани до конца года

«Новые» троллейбусы из Москвы появятся в Рязани до конца года

«Новые» троллейбусы из Москвы появятся в Рязани до конца года. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий во время публичного отчета.

По его словам, областной центр готов к принятию 78 троллейбусов. Соглашение между минтрансом и у «Мосгортрансом» заключено, осталось дождаться подписи мэра Москвы Сергея Собянина.


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