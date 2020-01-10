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18:12, 10 января 2020 78
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Столкновение двух автомобилей около «Нити» попало на видео

Столкновение двух автомобилей около «Нити» попало на видео

Момент столкновения двух автомобилей около «Нити» попал на видео. Ролик опубликовал телеканал «Город».

Утром в пятницу, 10 января, на пересечении проезда Яблочкова с улицей Тимуровцев и Зубковой столкнулись Renault и Suzuki Vitara.

Судя по ролику, водитель Renault пытался проскочить на «мигающий желтый», а 59-летний рязанец на Suzuki — начал поворачивать раньше времени.

В ДТП пострадали 32-летняя женщина и полугодовалая девочка. Ребенок ехал в детском кресле.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии девочки.


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