Полиция опубликовала фото с места ДТП около «Нити»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Пресс-служба регионального управления МВД рассказала подробности и опубликовала фото с места ДТП, произошедшего в пятницу, 10 января, около ТД «Нити».
Примерно в 9:00 около дома №1 по улице Зубковой 59-летний рязанец на Suzuki на нерегулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с Renault Logan, за рулем которого был 58-летний рязанец.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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