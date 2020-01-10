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11:46, 10 января 2020 227
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Около «Нити» столкнулись два автомобиля

Около «Нити» столкнулись два автомобиля

Утром в пятницу, 10 января, на проезде Яблочкова около ТД «Нити» столкнулись два автомобиля. Фото с места ДТП опубликовано в группе «Рязань» «ВКонтакте».

Попавшие в аварию машины получили сильные повреждения. На место приехали сотрудники полиции.

Информация о произошедшем уточняется.


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