В минздраве рассказали о состоянии полугодовалого ребенка, пострадавшего в ДТП около «Нити»

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Шестимесячную девочку, пострадавшую в ДТП около ТД «Нити», госпитализировали в детскую ОКБ. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Там отметили, что жизни ребенка ничего не угрожает, он находится под наблюдением медиков.
«Состояние удовлетворительное», — отметили в минздраве.
ДТП произошло утром в пятницу, 10 января, на пересечении проезда Яблочкова с улицей Тимуровцев и Зубковой столкнулись Renault и Suzuki Vitara.
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