В Рязани уволили директора еще одной школы

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В Рязани сняли с должности директора школы №60 — Валерия Андреева. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» в среду, 4 сентября.
В соцсети разместили запись, в которой педагогический коллектив учреждения обратился к губернатору Рязанской области Николаю Любимову с просьбой восстановить в должности директора Валерия Андреева.
«Считаем своим долгом высказаться в поддержку и защиту нашего директора. За время работы Андреева В.В. в школе была проведена огромная работа по благоустройству пришкольной территории и внутришкольных помещений. Директор Андреев В.В. энергичный, позитивный, опытный и чуткий руководитель, верящий в людей, желающий освежить жизнь школы № 60. Уважаемый Николай Викторович, просим Вас прислушаться к нашему мнению. Мы уверены, что под руководством Андреева В.В. школа № 60 будет и дальше успешно работать и процветать во благо наших любимых учеников», — говорится в сообщении.
Пользователи группы устроили флешмоб с хештегом #вернитедиректора в поддержку Андреева.
Валерий Андреев работал в образовательном учреждении с 2016 года. По информации сайта школы, его педагогический стаж составляет 26 лет. Дважды, в 2005 и 2015 году, Андреева наградили почетными грамотами управления образования и молодежной политики администрации Рязани.
Напомним, директор школы №50 Роман Волков
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