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15:30, 5 сентября 2019 2 606
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В Рязани уволили директора еще одной школы

В Рязани уволили директора еще одной школы

В Рязани сняли с должности директора школы №60 — Валерия Андреева. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» в среду, 4 сентября.

В соцсети разместили запись, в которой педагогический коллектив учреждения обратился к губернатору Рязанской области Николаю Любимову с просьбой восстановить в должности директора Валерия Андреева.

«Считаем своим долгом высказаться в поддержку и защиту нашего директора. За время работы Андреева В.В. в школе была проведена огромная работа по благоустройству пришкольной территории и внутришкольных помещений. Директор Андреев В.В. энергичный, позитивный, опытный и чуткий руководитель, верящий в людей, желающий освежить жизнь школы № 60. Уважаемый Николай Викторович, просим Вас прислушаться к нашему мнению. Мы уверены, что под руководством Андреева В.В. школа № 60 будет и дальше успешно работать и процветать во благо наших любимых учеников», — говорится в сообщении.

Пользователи группы устроили флешмоб с хештегом #вернитедиректора в поддержку Андреева.

Валерий Андреев работал в образовательном учреждении с 2016 года. По информации сайта школы, его педагогический стаж составляет 26 лет. Дважды, в 2005 и 2015 году, Андреева наградили почетными грамотами управления образования и молодежной политики администрации Рязани.

Напомним, директор школы №50 Роман Волков покинул должность после осмотра учебного заведения рязанскими властями.

Ситуацию прокомментировал вице-губернатор Игорь Греков.

Фото с сайта школы


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