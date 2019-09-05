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14:13, 5 сентября 2019 405
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Греков прокомментировал увольнение директора школы №50 1

Греков прокомментировал увольнение директора школы №50

Вице-губернатор Игорь Греков прокомментировал увольнение директора школы №50 Романа Волкова, который покинул должность после осмотра учебного заведения рязанскими властями.

«Никто на линейке директора не увольнял», — отметил вице-губернатор.

Греков побывал в школе на празднике, посвященном Дню знаний и осмотрел учебное заведение. Он заметил там ряд нарушений.

«Я высказал мнение, что школа на 100% ко 2 сентября не готова, после чего извинился и уехал», — добавил он.

«Школа с нормативным наполнением 800 человек, а обучающихся — 559. Только это уже вызывает вопросы. Даже по показателям ЕГЭ в школе №50 ниже, чем средний балл по городу», — сказал Греков.

Он отметил, что директор может быть замечательным человеком, но в первую очередь это — директор.

Напомним, Любимова попросили вернуть директора школы №50.

Игорь Греков также предложил уйти в отставку начальнику управления образования Рязани.


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