Греков прокомментировал увольнение директора школы №50

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Вице-губернатор Игорь Греков прокомментировал
«Никто на линейке директора не увольнял», — отметил вице-губернатор.
Греков побывал в школе на празднике, посвященном Дню знаний и осмотрел учебное заведение. Он заметил там ряд нарушений.
«Я высказал мнение, что школа на 100% ко 2 сентября не готова, после чего извинился и уехал», — добавил он.
«Школа с нормативным наполнением 800 человек, а обучающихся — 559. Только это уже вызывает вопросы. Даже по показателям ЕГЭ в школе №50 ниже, чем средний балл по городу», — сказал Греков.
Он отметил, что директор может быть замечательным человеком, но в первую очередь это — директор.
Напомним, Любимова
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