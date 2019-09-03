В мэрии прокомментировали увольнение директора из рязанской школы в первый день учебного года

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Директор школы №50 Роман Волков решил самостоятельно оставить должность после осмотра рязанскими властями учебного учреждения. Об этом сообщили в горадминистрации.
Праздничные мероприятия в школе, посвященные Дню знаний, посетили представители руководства области и мэрии.
«По результатам в работе школы были выявлены системные проблемы, устранение которых не требует большого вложения финансовых средств, а связано с недостаточно ответственным отношением к делу администрации образовательного учреждения», — пояснили в горадминистрации.
Директор сделал такое решение, «чтобы дать возможность образовательному учреждению выйти на новый этап развития».
Напомним, Волков
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Сасове появится памятник самолету «Ан-2»
В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.