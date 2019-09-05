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11:57, 5 сентября 2019 487
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Греков предложил уйти в отставку начальнику управления образования Рязани

Греков предложил уйти в отставку начальнику управления образования Рязани

Вице-губернатор Игорь Греков предложил уйти в отставку начальнику управления образования администрации Рязани. Об этом он в четверг, 5 сентября, заявил на совещании с директорами в школе №43.

Греков отметил, что многие школы в Рязани находятся в плохом состоянии.

«Я считаю, что начальника управления образования и молодежной политики необходимо освободить от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей, и также посмотреть комиссии, которые принимали школы», — сказал вице-губернатор.

Отметим, что должность сейчас занимает Алексей Зимин.

Греков также упомянул увольнение директора школы №50 Романа Волкова, который покинул должность после осмотра учебного заведения рязанскими властями.

«Никто на линейке директора не увольнял», — отметил вице-губернатор. Греков побывал в школе на празднике, посвященном Дню знаний.

«Я высказал мнение, что школа на 100% к 1 сентября не готова, после чего извинился и уехал», — рассказал он.

Напомним, Любимова попросили вернуть директора школы №50.


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