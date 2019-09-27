Многие студенты Рязанского института культуры отказались от перевода в Москву

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Информация о скором закрытия Рязанского филиала Московского государственного университета культуры и искусства вызвала недовольство в студенческом сообществе.
По данным источника RZN.info, уже 30 сентября будут поданы окончательные списки по созданию бюджетных мест для пожелавших продолжать образование в Москве.
Как рассказала RZN.info студентка вуза, многие учащиеся не спешат подавать заявление в
«Из моих знакомых только несколько человек подали заявление о переводе. Многих пугает история с тульским филиалом, где студентов отправили доучиваться в Москву, а потом через полгода отчислили за наличие задолженностей» , — высказалась студентка второго курса, не назвавшая свою фамилию из-за возможных притеснений со стороны руководства.
По словам девушки, представителям головного вуза каким-то образом стали известны номера мобильных телефонов студентов, и через мессенджеры активно распространялась инструкция о пошаговом переводе в Москву.
Студенты не верят в то, что здание находится в
Роспотребнадзор
«Новости о ситуации с закрытием института мы узнаем не от руководства, а из интернета. Похоже наше мнение чиновников вообще не волнует», — поделилась студентка.
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