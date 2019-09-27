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12:17, 27 сентября 2019 352
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Многие студенты Рязанского института культуры отказались от перевода в Москву 1

Многие студенты Рязанского института культуры отказались от перевода в Москву

Информация о скором закрытия Рязанского филиала Московского государственного университета культуры и искусства вызвала недовольство в студенческом сообществе.

По данным источника RZN.info, уже 30 сентября будут поданы окончательные списки по созданию бюджетных мест для пожелавших продолжать образование в Москве.

Как рассказала RZN.info студентка вуза, многие учащиеся не спешат подавать заявление в комиссию по приемке документов для перевода в головной ВУЗ, которая работает в здании института с 24 по 27 сентября.

«Из моих знакомых только несколько человек подали заявление о переводе. Многих пугает история с тульским филиалом, где студентов отправили доучиваться в Москву, а потом через полгода отчислили за наличие задолженностей» , — высказалась студентка второго курса, не назвавшая свою фамилию из-за возможных притеснений со стороны руководства.

По словам девушки, представителям головного вуза каким-то образом стали известны номера мобильных телефонов студентов, и через мессенджеры активно распространялась инструкция о пошаговом переводе в Москву.

Студенты не верят в то, что здание находится в аварийном состоянии, что является официальной причиной закрытия, и там нельзя проводить занятия.

Роспотребнадзор считает, что объект соответствует нормам.

«Новости о ситуации с закрытием института мы узнаем не от руководства, а из интернета. Похоже наше мнение чиновников вообще не волнует», — поделилась студентка.

Ранее RZN.info выяснил причины ликвидации филиала.


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