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12:29, 10 сентября 2019 71
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Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Учебный год в Рязани начался с неприятных известий: в столице решили закрыть последний филиал Московского института культуры — рязанский «кулек». На сегодняшний день в нем работают около 60 преподавателей и учатся около 400 студентов. На сайте филиала говорится, что «Рязанский филиал МГИК — единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия и неповторимая творческая атмосфера для обучения профессиям в сфере культуры и искусства».

Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия учебного заведения и пообщался с теми, кто вынужден на себе испытать все тяготы бюрократических проволочек. Читайте нашу статью.


© RZN.info

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51 минута назад
Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза и пообщался с теми, кто вынужден на себе испытать все тяготы бюрократических проволочек.

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