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14:40, 23 сентября 2019 153
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Студентов рязанского института культуры начали переводить в Москву

Студентов рязанского института культуры начали переводить в Москву

С 24 по 27 сентября в здании рязанского филиала института культуры будет работать комиссия по приему документов на перевод студентов в Москву. Об этом сообщил сайт учебного заведения.

По словам ректора МГИК Арсения Миронова, стоимость обучения не поменяют. Всем переведенным студентам предоставят бесплатное место в общежитиях. Студенты выпускных курсов смогут обучаться по индивидуальным планам.

Напомним, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1299 от 11.09.2019 аккредитацию вуза приостановили.

О закрытии вуза стало известно второго сентября. Позже рязанцы создали петицию против закрытия. Филиал прекратит работу 2 февраля 2020 года. Роспотребнадзор заявил, что здание соответвует нормам.


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