Студентов рязанского института культуры начали переводить в Москву

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С 24 по 27 сентября в здании рязанского филиала института культуры будет работать комиссия по приему документов на перевод студентов в Москву. Об этом сообщил
По словам ректора МГИК Арсения Миронова, стоимость обучения не поменяют. Всем переведенным студентам предоставят бесплатное место в общежитиях. Студенты выпускных курсов смогут обучаться по индивидуальным планам.
Напомним, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1299
О закрытии вуза
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