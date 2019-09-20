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12:35, 20 сентября 2019 237
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Мэрия обжаловала решение суда по строительству двухэтажек около рязанского цирка

Мэрия обжаловала решение суда по строительству двухэтажек около рязанского цирка

Мэрия обжаловала решение суда по строительству двухэтажек около рязанского цирка. Жалоба поступила в среду, 18 сентября, говорится на сайте Арбитражного суда.

Ранее застройщик ЗАО «Дружба» выиграл суд о признании незаконным постановление мэрии об отклонении проекта планировки улиц Новослободской и Лево-Лыбедской и направлении его на доработку.

Напомним, по проекту на спуске к цирку, рядом с бывшим зданием минобра, хотят возвести двухэтажные дома с подземным гаражом. На слушаниях, которые прошли под охраной, жители соседнего с участком дома пообещали пойти в суд, если проект одобрят.


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