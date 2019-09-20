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Мэрия обжаловала решение суда по строительству двухэтажек около рязанского цирка. Жалоба поступила в среду, 18 сентября, говорится на сайте Арбитражного суда.
Ранее застройщик ЗАО «Дружба»
Напомним, по
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