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12:01, 12 декабря 2018 3 482
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Публичные слушания о строительстве двухэтажек около рязанского цирка прошли под охраной

Публичные слушания о строительстве двухэтажек около рязанского цирка прошли под охраной

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 12 декабря, прошли публичные слушания о строительстве двухэтажек на улице Новослободской.

Застройщик ЗАО «Дружба» намерен возвести два здания в стиле XIX века на спуске к цирку, рядом с бывшим зданием минобра. Под домами хотят оборудовать подземный гараж на 54 машино-места, еще 17 появится на гостевой парковке.

Как рассказал докладчик, на первых этажах расположатся магазины, кафе, отделы банков и связи, а на вторых — квартиры.

На слушания пришли жители соседнего дома, которые посетовали, что участок под застройку вплотную примыкает к стене их здания. Также они обеспокоились проездом к своему дому, который закроют во время строительства, и пообещали подать в суд.

Рядом с обсуждаемой территорией на улице Новослободской № 11 расположен объект культурного наследия — здание бывшего ремесленного училища конца XIX века.

По словам и.о. главного архитектора Рязани Романа Шашкин, застройщик должен был сохранить объект — подготовить проект реконструкции, но с 2013 года ничего не сделал.

Представитель ЗАО «Дружба» объяснил это «юридическими сложностями». По его словам, застройщик не смог выкупить права у других владельцев здания. «При разработке проекта мы не знали об обременении, а сейчас мирно решить проблему не получается», — отметил докладчик.

На слушаниях участники не регистрировались, поэтому комиссия не разрешила задавать уточняющих вопросов.

Обсуждение прошло под присмотром двух охранников, которые, по словам организаторов, требуются по регламенту. Отметим, что следующие слушания прошли без охраны.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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