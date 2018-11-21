Около рязанского цирка построят двухэтажки. Проект

Около рязанского цирка построят две двухэтажки. Проект планировки территории улиц Новослободской и Лево-Лыбедской опубликовали в среду, 21 ноября.
Заявитель ЗАО «Дружба» намерен построить здания на спуске к цирку, рядом с бывшим зданием минобра.
Под домами хотят оборудовать подземный гараж на 54 машино-места, еще 17 появится на гостевой парковке.
Рядом с двухэтажками на месте
Проект обсудят на публичных слушаниях во вторник, 11 декабря, в административном здании по адресу: на улице Введенской, дом №107, кабинет №219. Начало в 18:00.