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16:54, 21 ноября 2018 897
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Около рязанского цирка построят двухэтажки. Проект

Около рязанского цирка построят двухэтажки. Проект

Около рязанского цирка построят две двухэтажки. Проект планировки территории улиц Новослободской и Лево-Лыбедской опубликовали в среду, 21 ноября.

Заявитель ЗАО «Дружба» намерен построить здания на спуске к цирку, рядом с бывшим зданием минобра.

Под домами хотят оборудовать подземный гараж на 54 машино-места, еще 17 появится на гостевой парковке.

Рядом с двухэтажками на месте снесенного дома появятся детские и спортивные площадки.

Проект обсудят на публичных слушаниях во вторник, 11 декабря, в административном здании по адресу: на улице Введенской, дом №107, кабинет №219. Начало в 18:00.


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