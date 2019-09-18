Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите

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Следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.
Тело обнаружили рано утром в среду, 18 сентября. По предварительной информации, мужчина занимался монтажом рекламного плаката на щите и задел провода. От полученных травм он скончался на месте.
Напомним, инцидент
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.