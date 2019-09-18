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10:28, 18 сентября 2019 479
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Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите

Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите

Следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Тело обнаружили рано утром в среду, 18 сентября. По предварительной информации, мужчина занимался монтажом рекламного плаката на щите и задел провода. От полученных травм он скончался на месте.

Напомним, инцидент произошел на трассе около села Поляны.

Также появилось видео с места гибели рабочего.


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