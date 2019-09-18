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На выезде из Рязани мужчину убило током. Инцидент произошел рано утром в среду, 18 сентября, сообщил RZN.info собственный источник.
Известно, что мужчина проводил работы на рекламном щите, установленном напротив села Поляны.
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