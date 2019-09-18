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10:38, 18 сентября 2019 825
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Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью

Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью

Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью. Его опубликовал портал Life. Тело обнаружили рано утром в среду, 18 сентября.

На кадрах видно, что рядом с местом происшествия стоял автомобиль, на котором приехал погибший. К щиту была приставлена лестница, а на нем находился свернутый в рулон баннер.

По предварительной информации, мужчина занимался монтажом рекламного плаката на щите и задел провода. От полученных травм он скончался на месте.

Напомним, инцидент произошел на трассе около села Поляны.


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