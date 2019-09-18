RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью. Его опубликовал портал
На кадрах видно, что рядом с местом происшествия стоял автомобиль, на котором приехал погибший. К щиту была приставлена лестница, а на нем находился свернутый в рулон баннер.
По предварительной информации, мужчина занимался монтажом рекламного плаката на щите и
Напомним,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьК рабочему, на которого рухнула ветка в центре Рязани, скорая ехала более 40 минут
|
cледующая новость →Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.