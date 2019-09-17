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14:37, 17 сентября 2019 68
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Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео

Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео

Певец Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам артиста, поездку он спланировал два месяца назад с представителями Greenpeace.

«Это для меня был колоссальный опыт, быть может, не последний», — написал Билан.

Напомним, после лесного пожара в Рыбновском районе продолжают тлеть торфяники. Об этом заявил глава местной администрации Андрей Горелов на выездном совещании во вторник, 10 сентября.

Крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время учений на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было. Однако позже стало известно, что за первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов.

Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах распространился из-за халатности местного лесничества и Пожлеса.

Из-за случившегося наказали сотрудников десантного училища.


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Вчера я поехал в сгоревший лес тушить торфяники, как добровольный лесной пожарный! Вылазка эта планировалась достаточно давно, уже как месяца 2, находясь в переписке и потом после встречи с @greenpeaceru был выбран маршрут, который важно пройти, чтобы остатки леса не начали гореть снова! Это для меня был колоссальный опыт, быть может не последний, но то, что я вдохновлён этими людьми и их силой воли, они конечно скромны и не выпячивают себя, дескать «мы спасаем мир», они просто делают, работают, создают бригады по всей стране, обучают того, кто хочет быть полезным физически или копеечкой ( последнее считаю тоже важным), но самое главное, о чем сокрушаются эти люди, говоря о пожарах, что люди сами жгут *свой дом* лес, об этом они опечалены сильно! Скромные, но такие сильные люди! Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть - такая приятная боль! Да, я понимаю, что это капля в море, но капля, а сколько нас таких капель может быть, если предотвращать или помогать в данном случае @greenpeaceru ! #добровольныелесныепожарные #greenpeace #димабилан #билан #биланперезагрузка

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

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