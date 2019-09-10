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16:01, 10 сентября 2019 393
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Из-за крупного лесного пожара в Рязанской области наказали сотрудников десантного училища

Из-за крупного лесного пожара в Рязанской области наказали сотрудников десантного училища

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Из-за крупного лесного пожара в Рязанской области привлекли к дисциплинарной ответственности должностных лиц РГВВДКУ имени Маргелова и войсковой части 33842 (Тула). Об этом сообщила военная прокуратура Рязанского гарнизона в ответ на обращение председателя регионального отделения партии «Яблоко» Константина Смирнова, говорится в пресс-релизе партии.

Материалы проверки военной прокуратуры направили в Военно-следственный отдел «для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 УК («Уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба»).

Напомним, крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время учений на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было. Однако позже стало известно, что за первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов.

Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах распространился из-за халатности местного лесничества и Пожлеса


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