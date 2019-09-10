Из-за крупного лесного пожара в Рязанской области наказали сотрудников десантного училища

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Из-за крупного лесного пожара в Рязанской области привлекли к дисциплинарной ответственности должностных лиц РГВВДКУ имени Маргелова и войсковой части 33842 (Тула). Об этом сообщила военная прокуратура Рязанского гарнизона в ответ на обращение председателя регионального отделения партии «Яблоко» Константина Смирнова, говорится в пресс-релизе партии.
Материалы проверки военной прокуратуры направили в Военно-следственный отдел «для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 УК («Уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба»).
Напомним, крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время учений на полигоне в Сельцах. Там
Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах
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