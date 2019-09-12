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17:20, 12 сентября 2019 104
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После крупного лесного пожара в Рыбновском районе продолжают тлеть торфяники

После крупного лесного пожара в Рыбновском районе продолжают тлеть торфяники

Фото: Издательство «Пресса»

После лесного пожара в Рыбновском районе продолжают тлеть торфяники Об этом заявил глава местной администрации Андрей Горелов на выездном совещании во вторник, 10 сентября, пишет издательство «Пресса».

С помощью квадракоптера границы очагов осмотрели и зафиксировали с высоты. Территорию опахали, а по периметру возгорания дополнительно проводится пролив.

«Мелкоочаговое тление торфа продолжается локально на старых горельниках. В настоящее время угрозы распространения до населенных пунктов нет, ситуация находится под постоянным контролем сил и средств противопожарных служб, сотрудников администрации поселения и района», — отметил Гореликов.

Напомним, крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время учений на полигоне в Сельцах. Там загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было. Однако позже стало известно, что за первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов.

Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах распространился из-за халатности местного лесничества и Пожлеса.

Из-за случившегося наказали сотрудников десантного училища.


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