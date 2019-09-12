После крупного лесного пожара в Рыбновском районе продолжают тлеть торфяники

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Фото: Издательство «Пресса»
После лесного пожара в Рыбновском районе продолжают тлеть торфяники Об этом заявил глава местной администрации Андрей Горелов на выездном совещании во вторник, 10 сентября, пишет издательство «
С помощью квадракоптера границы очагов осмотрели и зафиксировали с высоты. Территорию опахали, а по периметру возгорания дополнительно проводится пролив.
«Мелкоочаговое тление торфа продолжается локально на старых горельниках. В настоящее время угрозы распространения до населенных пунктов нет, ситуация находится под постоянным контролем сил и средств противопожарных служб, сотрудников администрации поселения и района», — отметил Гореликов.
Напомним, крупный лесной пожар на границе Рязанской области и Подмосковья начался 19 июня во время учений на полигоне в Сельцах. Там
Позже в прокуратуре заявили, что пожар в Сельцах
Из-за случившегося
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