За первые два дня пожара в Сельцах взорвалось более 150 боеприпасов

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
19 и 20 июня, когда начался пожар в Сельцах, взорвалось более 150 боеприпасов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов.
«Когда огонь перекинулся с полигона на лесистую местность, в течение двух дней произошло более 150 подрывов неразорвавшихся боеприпасов, и мы, чтобы не рисковать людьми, работали только по дорогам, что не позволяло нам дотушивать те очаги, которые были внутри лесистой местности. Тушение также затрудняла болотистая местность и сильные порывы ветра», — пояснил Филиппов.
Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах
В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.
27 июня появилась
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