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18:15, 13 сентября 2019 257
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Прилуцкий проверил начавшийся ремонт в рязанской поликлинике №14

Прилуцкий проверил начавшийся ремонт в рязанской поликлинике №14

В пятницу, 13 сентября, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий проверил ход ремонта в поликлинике №14. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В больнице уже демонтировали полы, подготовили к окраске стены и потолок. В ближайшие дни начнется ремонт кровли, зоны регистратуры.

Окончание внутренней отделки и ремонта крыши ожидается к концу 2019 года. На 2020 год планируется разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ еще ряда внутренних помещений и фасада здания.

«Мы будем следить за ходом ремонтных работ постоянно. Для инспектирования представители минздрава будут выезжать на место через день», — отметил министр.

Напомним, по поручению губернатора Николай Любимова здание должны полностью отремонтировать в 2021 году вместо запланированного 2022 года.

Глава региона отметил, что сроки ремонта нужно сократить, не дожидаясь проектной документации, косметических ремонтных работ. На это время губернатор порекомендовал рассмотреть вопрос временного присоединения поликлиники к ОКБ.

О ремонте здания медучреждения стало известно в начале этого года. На ремонт поликлиники выделят десять миллионов рублей.

На эти средства отделают внутренние помещения, а до 2022 года заменят окна, реконструируют фасад и кровлю.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что здания, подобные рязанской поликлинике №14, нет смысла модернизировать.


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