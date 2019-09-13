Прилуцкий проверил начавшийся ремонт в рязанской поликлинике №14

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В пятницу, 13 сентября, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий проверил ход ремонта в поликлинике №14. Об этом сообщил
В больнице уже демонтировали полы, подготовили к окраске стены и потолок. В ближайшие дни начнется ремонт кровли, зоны регистратуры.
Окончание внутренней отделки и ремонта крыши ожидается к концу 2019 года. На 2020 год планируется разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ еще ряда внутренних помещений и фасада здания.
«Мы будем следить за ходом ремонтных работ постоянно. Для инспектирования представители минздрава будут выезжать на место через день», — отметил министр.
Напомним, по поручению губернатора Николай Любимова здание должны полностью отремонтировать в 2021 году вместо
Глава региона отметил, что сроки ремонта нужно сократить, не дожидаясь проектной документации, косметических ремонтных работ. На это время губернатор порекомендовал рассмотреть вопрос временного присоединения поликлиники к ОКБ.
О ремонте здания медучреждения
На эти средства
Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова
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