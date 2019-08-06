Следователи проведут проверку после смертельного ДТП в Рязанской области

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После смертельного ДТП в Рязанской области организовали доследственную проверку. Об этом со ссылкой на региональный СУ СКР передает
Кроме того, ход процессуальной проверки причин аварии взяла на контроль
В настоящее время известно, что авария произошла в 5:00. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана,
По разным данным, в ДТП
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.