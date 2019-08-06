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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек, передает
«Семерых погибших везут в Шацк. Двое пострадавших — один взрослый и один ребенок — доставлены в Сасовскую больницу», — уточнили источнику в больнице.
По данным полиции, ДТП произошло во вторник, 6 августа, около 5:00, в Сасовском районе. Столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. В МВД рассказали о шестерых погибших и восьми пострадавших.
Руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов добавил, что микроавтобус выполнял частную перевозку людей.
«Это был не рейсовый автобус», — сказал он.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что на ликвидацию последствий аварии выезжал один расчет и три человека личного состава.
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