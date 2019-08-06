Все погибшие в ДТП с микроавтобусом под Рязанью оказались иностранцами

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Все погибшие в ДТП с микроавтобусом под Рязанью оказались гражданами Таджикистана, передает
«По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана. Микроавтобус передвигался с российскими номерами, зарегистрирован на частное лицо», — говорится в сообщении агентства.
Также известно, что во время осмотра места происшествия сотрудники ГИБДД нашли паспорт водителя микроавтобуса — гражданина Таджикистана.
Напомним, микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser
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Фото Life
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