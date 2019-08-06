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9:49, 6 августа 2019 642
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Все погибшие в ДТП с микроавтобусом под Рязанью оказались иностранцами

Все погибшие в ДТП с микроавтобусом под Рязанью оказались иностранцами

Все погибшие в ДТП с микроавтобусом под Рязанью оказались гражданами Таджикистана, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана. Микроавтобус передвигался с российскими номерами, зарегистрирован на частное лицо», — говорится в сообщении агентства.

Также известно, что во время осмотра места происшествия сотрудники ГИБДД нашли паспорт водителя микроавтобуса — гражданина Таджикистана.

Напомним, микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулись во вторник, 6 августа, в 5:00. По разным данным, в аварии погибли шесть-семь человек.

Ранее появились фото и видео с места ДТП. В полиции назвали предполагаемого виновника.

Фото Life


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