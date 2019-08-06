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9:34, 6 августа 2019 100
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В полиции назвали возможного виновника аварии с семью погибшими в Рязанской области. Видео

В полиции назвали возможного виновника аварии с семью погибшими в Рязанской области. Видео

Фото: УМВД по Рязанской области

В пресс-службе регионального УМВД рассказали обстоятельства аварии с семью погибшими.

Во вторник, 6 августа, около 5:00, в Сасовском районе Рязанской области на 405-ом километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, двигаясь со стороны Москвы в сторону Челябинска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser под управлением 58-летнего мужчины.

В УМВД рассказали, что в аварии водитель и пять пассажиров, среди которых один ребенок, погибли. Еще шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

Во внедорожнике водитель и пассажир получили травмы.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

«Движение по трассе не перекрывалось, организовано реверсивное движение транспорта», — говорится в сообщении.


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