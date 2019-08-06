В полиции назвали возможного виновника аварии с семью погибшими в Рязанской области. Видео

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пресс-службе регионального УМВД рассказали обстоятельства
Во вторник, 6 августа, около 5:00, в Сасовском районе Рязанской области на 405-ом километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение двух транспортных средств.
По предварительным данным, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, двигаясь со стороны Москвы в сторону Челябинска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser под управлением 58-летнего мужчины.
В УМВД рассказали, что в аварии водитель и пять пассажиров, среди которых один ребенок, погибли. Еще шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения.
Во внедорожнике водитель и пассажир получили травмы.
Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.
«Движение по трассе не перекрывалось, организовано реверсивное движение транспорта», — говорится в сообщении.
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