Опубликованы фото и видео с места аварии с семью погибшими в Рязанской области

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На кадрах видно, как от удара внедорожник Toyota и микроавтобус Mercedes перевернулись на бок. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.
По данным источника, среди погибших четверо мужчин и две женщины. В числе пострадавших оказался ребенок 2007 года рождения, за жизнь которого сейчас борются врачи.
Напомним, ДТП
Фото
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.