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8:33, 6 августа 2019 2 611
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Опубликованы фото и видео с места аварии с семью погибшими в Рязанской области

Опубликованы фото и видео с места аварии с семью погибшими в Рязанской области

Портал Life опубликовал видео и фото с места аварии с семью погибшими в Рязанской области.

На кадрах видно, как от удара внедорожник Toyota и микроавтобус Mercedes перевернулись на бок. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

По данным источника, среди погибших четверо мужчин и две женщины. В числе пострадавших оказался ребенок 2007 года рождения, за жизнь которого сейчас борются врачи.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 6 августа, около 5:00, в Сасовском районе. Столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser. В МВД добавили, что микроавтобус выполнял частную перевозку людей.

Фото LIFE


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