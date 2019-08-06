Рязанский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии с микроавтобусом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии, которая произошла рано утром 6 августа в Рязанской области.
Всего пострадавшими числятся восемь человек. В настоящее время в сасовской больнице находятся двое из них — 13-летний подросток с травмами ног и молодой мужчина, которому сейчас проводят операцию.
Еще шестеро находятся в шацкой больнице: состояние четверых оценивают как тяжелое, двоих — как среднее.
Вызвана санавиация, на консилиуме врачей решится вопрос о транспортировке в ОКБ. Кроме того, в Шацке работает психолог.
Напомним, микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser
Ранее появились
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа двоих калужан завели дело за вымогательство денег у виновника ДТП
|
cледующая новость →В полиции назвали возможного виновника аварии с семью погибшими в Рязанской области. Видео
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.