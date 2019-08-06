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9:38, 6 августа 2019 1 233
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Рязанский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии с микроавтобусом

Рязанский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии с микроавтобусом

В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии, которая произошла рано утром 6 августа в Рязанской области.

Всего пострадавшими числятся восемь человек. В настоящее время в сасовской больнице находятся двое из них — 13-летний подросток с травмами ног и молодой мужчина, которому сейчас проводят операцию.

Еще шестеро находятся в шацкой больнице: состояние четверых оценивают как тяжелое, двоих — как среднее.

Вызвана санавиация, на консилиуме врачей решится вопрос о транспортировке в ОКБ. Кроме того, в Шацке работает психолог.

Напомним, микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулись в 5:00. По разным данным, в аварии погибли шесть-семь человек.

Ранее появились фото и видео с места ДТП. В полиции назвали предполагаемого виновника.


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