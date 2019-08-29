Константин Ивлев рассказал, когда программа «На ножах» приедет в Рязань

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Шеф-повар, ведущий кулинарных программ на телеканале «Пятница» Константин Ивлев рассказал
«В пятом сезоне. Мы начали его снимать», — сказал Ивлев.
По словам шефа, новый сезон выйдет в эфир в ноябре 2019 года.
Какое или какие рязанские заведения посетит съемочная группа телеканала «Пятница» — Ивлев сохранил в секрете.
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