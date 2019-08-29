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Шестерых кандидатов не допустили до конкурса на пост мэра Рязани. Решение приняли в четверг, 29 августа, на заседании конкурсной комиссии.
Павлу Ахунову, Дмитрию Калтаченко, Андрею Любимову, Александру Ачалову, Виктору Ефремочкину и Геннадию Шитикову отказали в участии из-за отсутствия всех необходимых документов.
Таким образом, до конкурса допустили только
Свои программы оставшиеся претенденты представят на заседании комиссии 6 сентября. По ее итогам городской думе рекомендуют кандидатов, из которых тайным голосованием выберут будущего мэра Рязани.
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