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12:24, 29 августа 2019 1 032
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Шестерых кандидатов не допустили до конкурса на пост мэра Рязани

Шестерых кандидатов не допустили до конкурса на пост мэра Рязани

Шестерых кандидатов не допустили до конкурса на пост мэра Рязани. Решение приняли в четверг, 29 августа, на заседании конкурсной комиссии.

Павлу Ахунову, Дмитрию Калтаченко, Андрею Любимову, Александру Ачалову, Виктору Ефремочкину и Геннадию Шитикову отказали в участии из-за отсутствия всех необходимых документов.

Таким образом, до конкурса допустили только Андрея Ильичева и Елену Сорокину.

Свои программы оставшиеся претенденты представят на заседании комиссии 6 сентября. По ее итогам городской думе рекомендуют кандидатов, из которых тайным голосованием выберут будущего мэра Рязани.


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