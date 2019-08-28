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Фото: Издательство «Пресса»
Главой администрации Рыбновского района назначили Андрея Горелова. Об этом пишет ИД «
В среду, 28 августа, такое решение единогласно приняли депутаты на заседании районной думы.
Претендентом на должность также был Александр Вельш.
Контракт с Андреем Гореловым подписали на 5 лет.
Напомним, бывший глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба и его первый зам Алексей Кривенцев
Также в отставку ушел глава администрации Рыбного Михаил Панфилов. Относительно него прокуратура провела проверку по факту
В июле экс-глава Рыбновского района Владимир Зюба
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