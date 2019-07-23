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Скончался экс-глава Рыбновского района Владимир Зюба. Об этом сообщил интернет-портал
Напомним, Владимир Валентинович проработал главой района больше десяти лет. В июне 2019 года он и его первый заместитель
В администрации района журналисту RZN.info не стали комментировать публикацию портала.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.