На экс-мэра Рыбного завели дело за превышение полномочий

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Фото: Издательство «Пресса»
На экс-главу администрации Рыбного Михаила Панфилова завели дело за превышение должностных полномочий, сообщила
По данным следствия, подозреваемый в декабре 2015 года по договору найма служебного жилого помещения получил трехкомнатную квартиру в Рыбном. Через год он своим постановлением исключил ее из категории специализированного жилищного фонда и заключил сам с собой договор найма указанного жилья, не являясь при этом нуждающимся.
«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что Панфилов
По информации «
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