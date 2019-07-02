Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:51, 2 июля 2019 483
 0    0

На экс-мэра Рыбного завели дело за превышение полномочий

На экс-мэра Рыбного завели дело за превышение полномочий

Фото: Издательство «Пресса»

На экс-главу администрации Рыбного Михаила Панфилова завели дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2015 года по договору найма служебного жилого помещения получил трехкомнатную квартиру в Рыбном. Через год он своим постановлением исключил ее из категории специализированного жилищного фонда и заключил сам с собой договор найма указанного жилья, не являясь при этом нуждающимся.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Панфилов заключил договор найма служебного помещения площадью 83,9 квадратных метра по адресу: Рыбное, улица Большая, дом №22, кв. 79, где он зарегистрировал себя и сына.

По информации «Новой газеты», Михаил Панфилов покинул должность главы администрации Рыбного 4 июня. Издание прогнозировало, что он возглавит министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 527
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 39 198
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 491
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 010
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 781
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум