Глава администрации Рыбновского района и его первый зам ушли в отставку

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Глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба и его первый заместитель Алексей Кривенцев ушли в отставку. Об этом RZN.info сообщили собственные источники.
Официальная версия отставки «по собственному желанию». По информации «Новой газеты», один из поводов
Ранее в отставку ушел глава администрации Рыбного Михаил Панфилов. Относительно него прокуратура провела проверку по факту
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