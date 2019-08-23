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17:34, 23 августа 2019 354
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Охранника бара «Свобода», избившего посетителя, отпустили из СИЗО

Охранника бара «Свобода», избившего посетителя, отпустили из СИЗО

Охранника бара «Свобода», избившего посетителя, отпустили из СИЗО. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката потерпевшего Кирилла Москвина.

В четверг, 22 августа, Советский суд Рязани отправил обвиняемого под домашний арест. Сторона защиты обжаловала постановление.

Напомним, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля. По словам свидетеля, 21-летнего рязанца избили охранники и их знакомые. Девушка рассказала, что молодого человека начали бить из-за того, что он зашел в бар в верхней одежде.

Позже в минздраве отметили, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Медики оценили состояние юноши как средней степени тяжести. Из реанимации ОКБ его перевели в профильное отделение.

Очевидцы рассказали, что избиение началось после потасовки с перцовым баллончиком.


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