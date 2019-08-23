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Охранника бара «Свобода», избившего посетителя, отпустили из СИЗО. Об этом сообщил «
В четверг, 22 августа, Советский суд Рязани отправил обвиняемого под домашний арест. Сторона защиты обжаловала постановление.
Напомним, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля. По словам свидетеля, 21-летнего рязанца
Позже в минздраве отметили, что пострадавший
Очевидцы рассказали, что избиение началось после
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