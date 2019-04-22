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21:41, 22 апреля 2019 50
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В одном из рязанских баров жестоко избили молодого человека

В одном из рязанских баров жестоко избили молодого человека

В одном из рязанских баров избили молодого человека. Об этом RZN.info сообщила очевидец.

Случай произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля. По словам очевидца, 21-летнего рязанца избили охраники и их знакомые.

Девушка рассказала, что молодого начали бить из-за того, что он зашел в бар в верхней одежде.

Очевидец отметила, что пострадавший получил перелом весочной кости, сотрясение. По ее словам, молодой человек с травмами сейчас находится в реанимации.

Девушка сообщила, что родственники пострадавшего обратились к адвокату. В разговоре с RZN.info последний подтвердил факт обращения и отметил, что начал проверять информацию. Также он добавил, что о произошедшем сообщили полиции.

Официальной инфрмации от рязанского УМВД пока нет.

Подробности выясняются.


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