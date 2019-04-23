RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Избиение молодого человека в рязанском баре началось после потасовки с перцовым баллончиком. Об этом RZN.info рассказали очевидцы.
По словам собеседника, газ из баллончика распространился по всему клубу. Однако неизвестно, кто именно распылил его.
«Кто-то говорит, что пострадавший, а кто-то говорит, что не он. Мне когда брызнули, струя сразу в глаза попала», — рассказал рязанец.
Очевидец добавил, что спустя время увидел, что пострадавшего «догнала толпа и его избивали человек 6-7».
После инцидента вечеринку прекратили.
Напомним, случай произошел в ночь на воскресенье, 21 апреля. По словам свидетеля, 21-летнего рязанца
Родственники молодого человека обратились к адвокату, который начал проверку информации.
Произошедшим также
Позже в минздраве отметили, что пострадавший
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
|
cледующая новость →Из-за столкновения двух иномарок в центре Рязани образовалась пробка
В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.