Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября проработать вопрос о введении четырехдневной рабочей недели. Об этом пишут «
Ведомство должно оценить последствия введения «четырехдневки» для экономики, включая производительность труда и соцсферу.
Минтруд проработает вопросы совместно с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ больнице имени Семашко появился аппарат для определения малейших нарушений зрения
|
cледующая новость →В Рязанской области появится фонд защиты дольщиков
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и Monview.