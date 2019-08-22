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13:05, 22 августа 2019 284
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Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели

Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября проработать вопрос о введении четырехдневной рабочей недели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ведомство должно оценить последствия введения «четырехдневки» для экономики, включая производительность труда и соцсферу.

Минтруд проработает вопросы совместно с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев предсказал переход на четырехдневную рабочую неделю. Профсоюзы предложили идею Минтруду, но большинство россиян высказались против.


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