Россияне высказались против четырехдневной рабочей недели

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Почти половина россиян высказалась против возможного сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, передает
По результатам исследования, 48% респондентов не поддержали идею четырехдневной рабочей недели. К переходу положительно отнеслись около трети опрошенных — 29%.
Еще 17% выразили нейтральное мнение, а 6% - затруднились ответить.
Среди тех, кто поддержал идею в основном жители крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%), а также 25-34-летние граждане (39%).
Те, кто не поддержал инициативу оказались жителями небольших населенных пунктов, а также городов с населением до 900 тысяч человек и опрошенных старше 60 лет.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев
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