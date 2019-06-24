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12:42, 24 июня 2019 1 062
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Россияне высказались против четырехдневной рабочей недели

Россияне высказались против четырехдневной рабочей недели

Почти половина россиян высказалась против возможного сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, передает РИА Новости.

По результатам исследования, 48% респондентов не поддержали идею четырехдневной рабочей недели. К переходу положительно отнеслись около трети опрошенных — 29%.

Еще 17% выразили нейтральное мнение, а 6% - затруднились ответить.

Среди тех, кто поддержал идею в основном жители крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%), а также 25-34-летние граждане (39%).

Те, кто не поддержал инициативу оказались жителями небольших населенных пунктов, а также городов с населением до 900 тысяч человек и опрошенных старше 60 лет.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев предсказал переход на четырехдневную рабочую неделю.


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