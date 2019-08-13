Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

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Профсоюзы предложили предложили Минтруду перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом говорится в
По словам авторов, результаты многих исследований показали, что сокращение трудовой недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.
В организации отметили, что предприятия переходят на новый график из-за финансовых трудностей, которые приводят к сокращению зарплат.
Сокращение количества рабочий дней предложили ввести как средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев
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