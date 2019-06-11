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14:46, 11 июня 2019 452
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Медведев предсказал переход на четырехдневную рабочую неделю 1

Медведев предсказал переход на четырехдневную рабочую неделю

Во вторник, 11 июня, премьер Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю. Об этом передает «Интерфакс».

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — сказал Медведев.

Премьер напомнил, что сто лет назад предприниматель Генри Форд сократил на своих предприятиях рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда.

Также он отметил новозеландскую компанию Perpetual Guardian, которая после введения четырехдневной рабочей недели, получила рост производительности и снижение уровня стресса сотрудников.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переход потребует серьезных изменений, в том числе в трудовое законодательство, передает РИА «Новости».

При этом, она отметила, что переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную дал рост производительности труда, что «тоже стоит оценить как одну из составляющих возможного реагирования работодателя на рынок труда».


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