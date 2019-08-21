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В полиции объяснили причину перекрытия моста через Оку. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в среду, 21 августа, на дороге проводили следственные действия.
«Движение на время перекрывали для объективного расследования уголовного дела в связи
Ранее рязанцы сообщили, что мосту
Напомним, в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту произошло два ДТП, в которых погиб один человек и пострадали одиннадцать.
По факту смертельной аварии
После массовой аварии на Солотчинском мосту
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.