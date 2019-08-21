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16:49, 21 августа 2019 344
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В полиции объяснили причину перекрытия моста через Оку.

В полиции объяснили причину перекрытия моста через Оку.

В полиции объяснили причину перекрытия моста через Оку. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в среду, 21 августа, на дороге проводили следственные действия.

«Движение на время перекрывали для объективного расследования уголовного дела в связи со смертельным ДТП на Солотчинском мосту», — отметили в ведомстве.

Ранее рязанцы сообщили, что мосту образовалась крупная пробка.

Напомним, в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту произошло два ДТП, в которых погиб один человек и пострадали одиннадцать.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.

После массовой аварии на Солотчинском мосту ограничат скорость до 50 километров в час.


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