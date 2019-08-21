На мосту через Оку образовалась крупная пробка

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На мосту через Оку образовалась пробка. Пользователи соцсети сообщили, что на одном из участков перекрыли движение.
Пробка образовалась в сторону Рязани.
Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено от поворота на Шумашь. Скорость потока не превышает 10 километров в час.
Как сообщили RZN.info в пресс-службе регионального УМВД, на мосту в данный момент аварий нет.
Фото Андрея Антонова
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